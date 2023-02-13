Сели стали

В 2022 году на Магнитогорском металлургическом комбинате отмечено сокращение объема выпуска и продаж продукции по сравнению с 2021 годом. В частности, на 12,9% и 14,2% соответственно снизились выплавка чугуна и производство стали. Продажи металлопродукции уменьшились на 14,2%, до 10,7 млн т, сообщается в опубликованных ММК операционных результатах. Сокращение объемов производства по итогам года отмечают и другие крупные металлургические компании. Эксперты видят причину сокращения производства в усложнившемся экспорте продукции и снижении спроса на нее в машиностроении.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снижение операционных результатов металлургов эксперты объясняют экспортными сложностями и спадом в машиностроении

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Снижение операционных результатов металлургов эксперты объясняют экспортными сложностями и спадом в машиностроении

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2022 году на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) по сравнению с 2021-м на 12,9%, до 9,1 млн т, снизилась выплавка чугуна и на 14%, до 11,7 млн т, — производство стали. Информация об этом содержится в опубликованном группой ММК отчете об операционных результатах деятельности.

Сокращение выплавки чугуна и производства стали на комбинате связывают с продолжительным капитальным ремонтом в доменном производстве и ухудшением рыночной конъюнктуры на зарубежных рынках. В целом продажи металлопродукции ММК за год снизились на 14,2% и достигли 10,7 млн т. На них отразились экспортные ограничения и проведенные в начале 2022-го капремонты оборудования. Реализация премиальной продукции, доля которой в портфеле группы составила 44%, сократилась на 9,7%, до 4,7 млн т, в связи со снижением продаж оцинкованного проката. При этом на комбинате на 1,9%, до 3,5 млн т, увеличилось производство угольного концентрата.

В то же время на ММК фиксируют улучшение показателей в четвертом квартале прошлого года в сравнении с третьим. Так, выплавка чугуна в октябре — декабре выросла на 4%, до 2,43 тыс. т, из-за устойчивого спроса на плоский прокат на российском рынке. На этом фоне на 1,2%, до 2,83 тыс. т, увеличился выпуск стали. Объем производства угольного концентрата за квартал не изменился и составил 870 тыс. т. Продажи металлопродукции в группе снизились до 2,68 млн т из-за сокращения экспортных продаж. При этом реализация премиальной продукции выросла на 2,7%, до 1,18 млн т. На ней отразился рост спроса на холоднокатаный и оцинкованный прокат со стороны автомобильной промышленности и востребованность такой продукции в сферах строительства и металлопереработки.

«Устойчивый спрос в России и странах ближнего зарубежья в совокупности с положительной динамикой рыночных котировок будут компенсировать рост сырьевых затрат и влияние производственных ограничений в период проведения капитальных ремонтов, способствуя стабильности показателей группы в первом квартале 2023 года»,— отмечают на ММК.

Помимо ММК, сокращение производственных показателей по итогам 2022 года отмечено у «Северстали». Как следует из операционных результатов работы компании, производство стали снизилось на 8%, до 10,7 млн т., из-за ремонта конвертера и снижения загрузки электродуговых печей. Ощутимее всего у «Северстали» упали продажи железной руды — на 46%. Реализация продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась на 6%, стали — на 2%. При этом на 11% выросли продажи полуфабрикатов.

Ряд крупных российских металлургических компаний, в числе которых «Мечел», «Евраз», НЛМК и ОМК, еще не раскрыли результаты деятельности за 2022 год.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, как и руководство ММК, видит причину снижения производства в ремонтах на доменном производстве и падении экспортных продаж. «ММК и “Северстали” пришлось переориентировать потоки из Европы. Крепкий рубль вкупе с возросшими налогами и трудностями в логистике в третьем квартале 2022 года делали нерентабельными поставки на экспорт. Металлургический сектор сильно пострадал от санкций, при этом из крупнейших металлургов у ММК падение производства было самым сильным»,— считает Дмитрий Пучкарев. По мнению эксперта, в первом квартале 2023 года экспорт металла стал более рентабельным в связи с ослаблением курса рубля.

«Кроме того, цены на сталь на мировом рынке начали расти, что с лагом в пару месяцев должно привести к улучшению конъюнктуры на внутреннем рынке. Это особенно важно для ММК, так как большую долю продукции комбинат поставляет российским компаниям. В этом году при сохранении текущей конъюнктуры объемы производства ММК должны восстановиться относительно уровней 2022-го»,— прогнозирует Дмитрий Пучкарев.

Аналитик «Финам» Алексей Калачев отмечает, что продажи металлопродукции у ММК снизились в первую очередь из-за падения экспорта на 55% вследствие санкций.

«На снижение выпуска повлияли проблемы с экспортом и падение спроса в машиностроении. Строительная отрасль поддержала спросом для жилищного строительства, но снизила спрос на металлоконструкции для строительства складов и офисов. Отрасль в целом адаптируется к изменению рыночных условий, по возможности меняя географию экспорта, изменяя продуктовую линейку с прицелом на другие экспортные рынки и на потребности внутреннего рынка»,— поясняет Алексей Калачев

Эксперт отмечает, что динамика курса рубля никак не повлияла на производственные результаты ММК. «Однако она могла негативно отразиться на финансовых результатах ММК, несмотря на то, что компания в основном работает на внутренний рынок. Правда, мы этого пока не увидим, поскольку компания не раскрывает финансовой отчетности с марта»,— добавляет Алексей Калачев.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов связывает снижение объемов производства на ММК с сокращением экспорта стальной продукции из-за введенного Евросоюзом эмбарго.

«Быстро и полностью переориентировать поставки на Азию не удалось из-за необходимости выстраивания новых логистических маршрутов, отсутствия собственного флота кораблей для доставки проката, сложностей с транспортировкой по железным дорогам. Слабый же рост сбыта в России и СНГ не смог компенсировать обвал экспорта и соответственно объемов производства»,— подчеркивает Леонид Хазанов. По мнению эксперта, в первом квартале этого года не стоит ждать ощутимого роста производства и продаж на ММК из-за спада объемов строительства и автомобилестроения. «Если по итогам 2023 года ММК сможет восстановить выпуск продукции до уровня 2021 года, это будет большим достижением. Хотя, по моему прогнозу, он будет на 5–7% ниже»,— считает Леонид Хазанов.

Михаил Бычков