Радий Хабиров раскритиковал депутата от «Единой России» за организацию несанкционированной свалки

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания поручил проверить факт организации несанкционированной свалки вблизи села Мишкино. По словам господина Хабирова, региональная прокуратура и контрольные органы проводили проверку с февраля 2021 года, и привлекли к административной ответственности депутата Мишкинского сельсовета от «Единой России» Радика Шамсутдинова. Глава региона уточнил, что мусор привозили на свалку автомобили компании «Стройпроект», принадлежащей депутату.

«Если эти факты подтверждаются, сами перепроверьте, что он там сбрасывал. Мы тут одной рукой гребем эти свалки, куча денег у нас туда уходит, а с другого бока наш депутат подгребает. Так не бывает. Не надо нам таких депутатов. У нас много достойных людей, которые не вылезают из Донбасса и деньги туда отправляют, и оборудование — на таких людей мы ориентироваться всегда и будем», — прокомментировал Радий Хабиров.

Карина Мамаева

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