В Свердловской области осудили заключенного, который распространял в интернете идеологию ИГ

Центральный окружной военный суд вынес приговор заключенному одной из колоний Свердловской области, который в интернете распространял идеологию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Источник «Ъ» в силовых структурах сообщил, что сторонником террористов оказался 31-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-5 Нижнего Тагила за педофилию.

За распространение террористической идеологии его задержали в январе 2021 года.

Путем частичного сложения приговоров с теми, которые были вынесены ранее, суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

Илья Смирнов, Екатеринбург