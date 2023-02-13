Андрей Бетин перешел из нижегородского правительства в мастерскую управления «Сенеж»

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин ушел с должности. Он назначен заместителем генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» — ректором мастерской управления «Сенеж», сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Андрей Бетин работал в нижегородском правительстве с 2018 года, отвечал за кадровую политику и курировал работу корпоративного университета (КУПНО).

«Возглавить "Сенеж" для меня является большой честью и одновременно новым профессиональным вызовом. В регионах уже есть огромное количество лучших практик в кадровой сфере, бережливом производстве, работе с сообществами. Собрать их в единую базу и обеспечить тиражирование – наша задача. Уверен, что уже в ближайшей перспективе "Сенеж" сможет конкурировать с мировыми школами государственного управления»,– прокомментировал господин Бетин свое назначение.

«Сенеж» – образовательный центр платформы «Россия – страна возможностей». Там проводят программы для управленцев и руководителей, лидеров общественных организаций, молодежного актива и кадрового резерва.

Анастасия Еремина