Радий Хабиров поручил открыть второй рейс из Уфы в Беларусь

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативно совещании в правительстве республики поручил министру предпринимательства и туризма Башкирии Рустему Афзалову и министру транспорта Александру Клебанову открыть второй авиарейс из Уфы в Минск.

«Мы договорились, у нас рейс один раз в неделю летает, но этого совершенно недостаточно, неудобно. Вместе ищите возможность второго перевозчика», — сказал он.

Также Радий Хабиров поручил рассмотреть возможность реализации программы «Башкирское долголетие» и организации туров для пожилых людей в Беларусь.

Первый прямой рейс из Уфы в Минск был открыт 31 мая 2021 года белорусской авиакомпанией «Белавиа». Вылеты производятся один раз в неделю по понедельникам. Время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Карина Мамаева

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