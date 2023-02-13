Экс-начальник спецуправления МЧС в Башкирии осужден на 15 лет колонии за взятки

Белорецкий межрайонный суд признал бывшего начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России» в Межгорье Андрея Луговского (занимал должность в 2015-2016 годах) виновным в получении взятки в значительном и крупном размерах (ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ), присвоении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в 2015-2016 годах подсудимый незаконно организовал выдачу сотрудникам управления дополнительной материальной помощи в размере более 65 млн руб., из которых 31,1 млн руб. получил в качестве взятки за принятие решений и беспрепятственное дальнейшее прохождение работниками службы.

Также Андрей Луговской признан виновным в присвоении 2,4 млн рублей путем представления заведомо ложных сведений о необходимости прохождения лечения.

С 2016 по 2020 годы Андрей Луговской занимал должность начальника «Специального управления ФПС №100 МЧС России» в Москве.

Подсудимый не признал вину.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением на 10 лет права занимать должности в органах МЧС, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Влада Шипилова

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