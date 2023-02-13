Бастрыкин поручил возбудить дело из-за расширения мусорного полигона в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за расширения территории мусорного полигона на горе Щелба в Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр СК России в Telegram.

Фото: Telegram-канал «Моя Борисовка»

Свалка мусора в поселке Борисовка в Новороссийске организована между бассейнами двух рек, впадающих в море.

«Местные жители обеспокоены тем, что фильтраты могут попасть в водоемы, что создаст угрозу экологической обстановке города»,— говорится в сообщении.

По данному факту в СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка. Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль эту ситуацию.

В связи с повторным обращением граждан председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по данному факту.

В мае 2022 года глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Борисовка, оператором которого выступает ООО «Терра-Н», рассчитывает получить положительное заключение госэкспертизы на строительство очистных сооружений мощностью 100 кубометров в сутки для инфильтрационных вод.

Кроме того, «Терра-Н» разработала программу мероприятий по модернизации полигона твердых бытовых отходов, рассчитанную до 2026 года, стоимостью 221 млн руб. В рамках программы планируется построить новые карты полигона для размещения ТКО, включая пруды-накопители для отведения фильтрата с тела полигона, а также климатические камеры для биотермической сушки органических отходов мощностью 70 тыс. т в год.

Тат Гаспарян

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