Минтранс РФ планирует экспорт угля через красноярские порты по Севморпути

Министерство транспорта РФ считает целесообразным использование речных портов Красноярска и Лесосибирска для организации экспортных поставок угля. Об этом говорится в сообщении федерального правительства по итогам заседания президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которое состоялось на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы кабмина, участники заседания рассмотрели готовность инфраструктуры транспортных коридоров Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов для экспорта угля, пиломатериалов и зерна в Юго-Восточную Азию через Северный морской путь.

«Для организации пилотных отправок угля в навигацию 2023 года Минтранс предложил рассмотреть использование инфраструктуры речных портов Красноярск и Лесосибирск для погрузки угля на речные суда с дальнейшей доставкой груза в морской порт Дудинка для перегрузки на морские суда и морской перевозки через акваторию Севморпути»,– говорится в сообщении.

Кроме того, считают в министерстве, таким же путем можно транспортировать пиломатериалы из Лесосибирска. В настоящее время они вывозятся на экспорт через Восточный полигон Российских железных дорог.

Ранее Минвостокразвития РФ сообщало о том, что в 2022 году по Севморпути было перевезено 34,1 млн т грузов. В 2023 году планируется доставить в арктические и дальневосточные регионы 36 млн т грузов.

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Валерий Лавский