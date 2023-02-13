Смертность в Сибири сократилась на 20% в 2022 году

Уровень смертности в регионах Сибирского федерального округа в 2022 году снизился на 20% до 233 тыс. человек, следует из данных Росстат. Всего в прошлом году умерло 233 тыс., что на 58 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

Наибольшее из регионов Сибири число смертей отмечено в Омской области, где за год умерли 25,9 тыс. человек, что на 23,4% меньше, чем годом ранее (в 2021 году 33,8 тыс.). Наименьший показатель смертности зафиксирован в Республике Тува, где за год смертность сократилась на 5% до 2,8 тыс. человек (в 2021 году 3 тыс.).

Рождаемость в том же году в Сибири, по данным ведомства, снизилась на 7%, до 153681 детей. Меньше всего детей родилось в Республике Тува – всего 5,9 тыс. человек против 6,6 тыс. в 2021 году (-9,5%). Также сокращение рождаемости отмечено в Кемеровской области, где родилось 19,7 тыс. человек, что на 8,8% меньше, чем годом ранее (в 2021 году 21,7 тыс. человек).

Естественная убыль населения в прошлом году в регионах Сибирского федерального округа снизилась на 58% по сравнению с 2021 годом и составила 79 944 человек. Единственный регион, в котором естественная убыль населения выросла – Республика Алтай (+13%).

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Лолита Белова