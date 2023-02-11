Экс-директор «Спортхолла» стал куратором ритуальных услуг в Перми

Бывший руководитель спортивного клуба «Спортхолл» Дмитрий Высотин трудоустроился в МКУ «Пермблагоустройство», рассказали информированные источники. В мэрии Перми подтвердили данный факт: господин Высотин в должности замруководителя МКУ будет курировать вопросы оказания ритуальных услуг в краевом центре.

Отметим, что среди прочих задач в сфере благоустройства в функционал муниципального учреждения входит обеспечение проведения мероприятий в сфере ритуальных услуг и содержания мест погребения. Возглавляет «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев.

В Kartoteka.ru указано, что Дмитрий Высотин занимал должность директора «Спортхолла» с 2017 по 2020 год. СК «Спортхолл» контролируется акционерами «Камкабеля».

Дмитрий Высотин, помимо руководства «Спортхоллом», в свое время был директором АНО «АС “Мастер”», ООО «Бильярд-Холл» (бильярд-клуб в «Спортхолле»), благотворительного фонда «Федерация успеха», зарегистрированного по адресу «Спортхолла», и других организаций.