Власти Турции выдадут пострадавшим от землетрясений пособия на аренду жилья в $265

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пострадавшим от землетрясений на юго-востоке страны в течение года выдадут пособие на аренду жилья. Владельцам разрушенных квартир планируется выплатить 5 тыс. лир ($265), арендаторам — 2 тыс. лир ($106).

«Указания Министерству градостроительства и окружающей среды отданы. В десяти провинциях мы, с одной стороны, будем разбирать завалы, с другой — строить новые дома в зарезервированных районах. Прошу от вас дать нам один год»,— сказал турецкий президент в обращении к гражданам (цитата по «РИА Новости»).

8 февраля Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что на начальном этапе планируется выплатить каждой пострадавшей в результате землетрясений семье 10 тыс. лир ($530). На ликвидацию последствий случившегося турецкие власти решили выделить $5,3 млрд.

Землетрясение на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда — до 7,8. Позднее днем еще одно землетрясение, магнитудой 7,7, произошло в центральной части Турции. По последним данным, в стране погибло 19 388 человек, пострадало 77 711. Рейтинговое агентство Fitch оценило экономические потери Турции от землетрясения в $4 млрд.

Подробнее о последствиях землетрясений в Турции — в материале «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Лусине Баласян