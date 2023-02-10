На российском рынке радио сменился лидер по показателю суточного охвата

В топ-3 российских радиостанций по показателю суточного и еженедельного охвата произошли изменения: «Авторадио» обогнало «Европу плюс». По данным исследования Radio Index (проводится Mediascope), во второй половине прошлого года «Авторадио» ежедневно слушали 8 млн 628 тыс. россиян, или 13,5% всей аудитории в возрасте старше 12 лет, еженедельный охват составил в среднем 21 млн 436 тыс. человек (33,6%). Аналогичные показатели «Европы Плюс» составляют 8 млн 605 тыс. человек и 13,5% по суточному охвату, 19 млн 941 тыс. человек (31,2%) по еженедельному.

В более ранние периоды «Европа Плюс» была на первом месте по показателям. Так, за июль-декабрь 2021 года суточный охват станции составлял 9,2 млн (14,4%), а показатель «Авторадио» был ниже — 8,6 млн (12,6%).

«Авторадио» входит в «ГПМ Радио» (управляется «Газпром-медиа»), федеральная сеть станции насчитывает, по ее собственным данным, более 73 тыс. городов и населенных пунктов РФ. «Европа плюс» управляется «Европейской медиа группой», ее региональная сеть, согласно собственным данным, насчитывает 396 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

Валерия Лебедева