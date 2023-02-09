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Коммерсантъ FM
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Путин: западные компании покидают Россию без всякого удовольствия и несут убытки

Президент России Владимир Путин заявил, что многие западные компании несут огромные потери, покидая российский рынок. По его словам, эти решения принимаются под давлением западных правительств, а компании покидают Россию «без всякого удовольствия».

«Многие из них, вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят — всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки — это их выбор, это их решение. Многие из них — я знаю это лично, с некоторыми знаком лично — делают это без всякого удовольствия: ну кто хочет терять налаженный бизнес, в которого вложены силы, средства?» — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Владимир Путин отметил, что помимо денег западные компании оставляют в России «неплохое наследство», производственную инфраструктуру и подготовленный персонал. На фоне ухода западных компаний в России «ничего не рухнуло и не разваливается», считает российский президент. Российские компании «подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу», сказал господин Путин.

В начале 2022 года в России работало 2400 «дочек» компаний из стран Евросоюза и G7. К концу 2022 года полностью ушли из России только 8,5% западных компаний. По данным Йельского университета, полностью покинули российский рынок в том числе Ford, Renault, McDonald's, Ikea и Shell.

Подробнее об уходе западных компаний — в материале «Ъ» «От страны не убежишь».

Лусине Баласян

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