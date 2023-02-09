Затон есть затон

Краснодарский краевой суд отменил решение первой инстанции, обязавшей мэрию Краснодара выплатить Луизе Ахеджак 304 млн руб. за недостроенный особняк в зеленой зоне «Затон» на берегу Кубани и участок площадью 1,6 га. Строительство объекта, который изначально числился гостевым домом крайадминистрации, с 2008 года вела компания, принадлежащая отцу тогдашнего вице-губернатора Мурата Ахеджака. После смерти чиновника стройка остановилась. В прошлом году дочь господина Ахеджака не смогла получить разрешение на возобновление проекта и попросила суд передать объект мэрии Краснодара с выплатой ей стоимости недвижимости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк в водоохранной зоне реки Кубань оставили семье Ахеджак

Фото: Экологической вахты по Северному Кавказу Особняк в водоохранной зоне реки Кубань оставили семье Ахеджак

Фото: Экологической вахты по Северному Кавказу

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу администрации Краснодара и отменила решение Ленинского районного суда о выплате Луизе Ахеджак из бюджета муниципалитета компенсации в сумме 304 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов края.

Речь идет о правах на недостроенный особняк и участок площадью 1,6 га на территории, примыкающей к краснодарскому парку имени 30-летия Победы (зеленая зона «Затон» на берегу реки Кубань).

В октябре прошлого года суд первой инстанции по иску госпожи Ахеджак передал принадлежащую ей недвижимость мэрии Краснодара, обязав муниципалитет выплатить бывшей владелице стоимость объекта.

Как сообщал «Ъ-Юг», в 2008 году краевая администрация по решению экспертного инвестиционного совета предоставила участок на берегу реки Кубань компании «Инвест-Юг» в аренду без торгов с целью возведения общественно значимого объекта — гостевого дома крайадминистрации. Объем вложений должен был составить 988 млн руб. Вид разрешенного использования территории был обозначен как «строительство административных зданий», но сразу после заключения договора аренды статус участка был изменен на ИЖС. Территория была обнесена забором до самой кромки воды, в 2008 году на участке началось строительство особняка с комплексом служебных помещений.

Учредителем ООО «Инвест-Юг» был Казбек Ахеджак, отец тогдашнего вице-губернатора Мурата Ахеджака. В 2010 году чиновник внезапно скончался, после этого работы на участке прекратились, здания до сих пор не достроены.

Как следует из решения Ленинского райсуда Краснодара, в 2011 году ООО «Инвест-Юг» выкупило участок в собственность, в 2021 году владелец компании Казбек Ахеджак подарил территорию и здания своей внучке Луизе Ахеджак. После этого дочь вице-губернатора обратилась в мэрию за разрешением на достройку, но получила отказ, поскольку территория находится в водоохранной зоне реки Кубань, а проект противоречит Правилам землепользования и застройки Краснодара.

Госпожа Ахеджак обратилась в Ленинский районный суд, который согласился с ее доводами, согласно которым владелица земли и недостроенных зданий несет убытки, которые должны быть компенсированы из бюджета краевого центра.

Администрация города обжаловала это решение, указав на то, что органы местного самоуправления Краснодара не принимали какие-либо нормативные правовые акты, нарушающие права Луизы Ахеджак на использование земельного участка и расположенных на нем строений, поэтому причинно-следственная связь между действиями администрации и возможными убытками владелицы недвижимости отсутствует.

В итоге Краснодарский краевой суд согласился с доводами муниципалитета и отменил решение суда первой инстанции.

В администрации Краснодара итог процесса не комментируют.

Анна Перова, Краснодар