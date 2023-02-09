В центре Перми закрылось на реконструкцию первое кафе сети Chicken

ГК «Алендвик» закрыла на реконструкцию первое кафе сети SFC Chicken на Комсомольском проспекте, 11, в Перми. Информация о временном закрытии заведения указана в объявлении на окнах кафе. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в компании «Алендвик», кафе закрылось на реконструкцию 31 января. Работы, которые проведут в помещении, в компании назвали плановым процессом и подчеркнули, что потом в здании снова откроется кафе. «Это также будет Сhicken, но в новом, более современном формате. В частности, упор планируется сделать в том числе на крафтовое меню, а само кафе должно стать более уютным и располагающим к встречам с друзьями»,— сообщили в ГК «Алендвик».

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В ходе реконструкции компания обновит интерьер помещения, модернизирует кухонную зону и проведет иные работы. Открыть кафе Сhicken после реконструкции планируется в конце февраля этого года. В «Алендвике» заметили, что готовятся к некоему масштабному проекту «Улица еды». Раскрывать его детали пока не стали, но добавили, что кафе на Комсомольском проспекте, 11, станет началом реализации этого проекта.

Согласно справочнику 2ГИС, в Перми насчитывается 32 заведения Chicken. Кафе на Комсомольском проспекте, 11, было открыто в 2000 году и стало первым заведением сети. Помимо сети SFC Chicken, ГК «Алендвик» развивает в Прикамье сети «Баскин Роббинс» (переименуется в BRandICE), «Вива ла Пицца», «Пельмешки да вареники» и другие.