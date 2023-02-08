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Город мэра подождет

Гордума отложила объявление выборов главы города

Объявление конкурса на пост мэра Ульяновска с последующими выборами главы города депутатами гордумы откладывается. Ориентировочно конкурс может быть объявлен до середины апреля этого года, хотя ожидалось его объявление в конце января. Перенос выборов связан с изменениями, внесенными депутатами гордумы в ранее утвержденный «Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования». Официально такое решение объяснялось необходимостью приведения «порядка» «в соответствие с федеральным законодательством», хотя он и раньше Федеральному закону № 131ФЗ не противоречил. По мнению экспертов, отмена предельных сроков объявления конкурса связана с необходимостью получить дополнительное время для определения кандидата от ­власти.

Депутаты гордумы раздвинули сроки по выборам мэра до максимальных

Депутаты гордумы раздвинули сроки по выборам мэра до максимальных

Фото: пресс-служба гордумы Ульяновска

Депутаты гордумы раздвинули сроки по выборам мэра до максимальных

Фото: пресс-служба гордумы Ульяновска

Как стало известно «Ъ», объявление конкурса по выборам главы Ульяновска, которое все ожидали не позднее 28 января, переносится на неопределенный срок. Причина в том, что 27 января на своем заседании депутаты Ульяновской городской думы (УГД) проголосовали за внесение изменений в решение УГД № 46 от 8 мая 2018 года, которым утверждался «Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального ­образования».

Как ранее сообщал «Ъ», мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку 28 ноября 2022 года, сообщив в своем Telegram-канале, что ему предложили руководящую должность в оборонно-промышленном комплексе.

В Ульяновке действует система избрания главы города депутатами гордумы из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состоящей из 10 членов, половина из которых назначается гордумой, вторая половина — губернатором региона. Согласно «порядку проведения конкурса», гордума была обязана принять решение о проведении конкурса «не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий главы города». То есть такое решение должно быть принято не позднее 28 января 2023 ­года.

О том, что планируется решение по отмене предельного срока объявления конкурса, никто не знал — в перечне проектов решений гордумы на сайте УГД такой проект обнаружить не удалось. Как выяснил «Ъ», оказывается, речь о внесении изменений в решение гордумы № 46 от 8 мая 2018 года шла в восьмом вопросе повестки дня «О внесении изменений в отдельные решения УГД». На заседании думы председатель комитета по МСУ Николай Лазарев (изменения предложены этим комитетом) никаких подробностей не сообщал, только отметил, что проект подготовлен «в связи с необходимостью приведения решения гордумы в соответствие с федеральным законодательством». Именно поэтому никто и не обратил внимание на значимое решение. Проектом, как выяснилось, вместо подпункта 3.2 пункта 3 «Порядок объявления конкурса», которым устанавливалось требование к гордуме принять решение о проведении конкурса «не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий главы города», вносилось положение из пункта 8.1–1 Федерального закона № 131ФЗ (об общих принципах организации МСУ) о том, что «в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий». Это положение существовало и ранее, оно было в 2017 году внесено в устав Ульяновска и ни в чем не противоречило принятому в 2018 году порядку проведения конкурса. Теперь, с внесением изменений, предельный срок объявления конкурса исключен, и остается только одно главное условие по срокам — об избрании мэра депутатами не позднее 28 мая. Учитывая, что, согласно порядку проведения конкурса, на все процедуры приема документов, их рассмотрения, проведения конкурса и голосования депутатов должно уходить максимум 50 дней, конкурс теперь может быть объявлен ориентировочно в период с 8 по 16 апреля.

Зачем необходимо было отменять сроки объявления конкурса, выяснить не удалось — Николай Лазарев, а также руководство аппарата гордумы в среду по своим телефонам были недоступны, начальник отдела правовой экспертизы аппарата УГД Александр Горюнов давать пояснения отказался.

Собеседник «Ъ», близкий к руководству УГД, предположил, что «видимо, это связано с тем, что конечного согласования кандидатуры Александра Болдакина нет» (Александр Болдакин был назначен на пост и.о. заммэра по вопросам развития городской инфраструктуры в марте 2022 года; он прибыл в Ульяновск из Москвы, ранее работал заместителем начальника управления по развитию территории администрации городского округа Щелково Московской области; после отставки Дмитрия Вавилина местные аналитики отмечали, что, «вероятно, власти на место мэра планируют ­Болдакина»).

Президент регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР», член Общественной палаты Ульяновской области Дмитрий Травкин, знакомый с принципами действий власти (с августа 2012 года по декабрь 2013 года он был руководителем ЦИК «Единой России», работал в правительстве региона на посту министра региональной политики), считает, что изменения в порядок проведения конкурса были внесены с целью получения дополнительного временного лага. «Возможно, это связано с тем, что рассматриваемая кандидатура должна до проведения конкурса суметь себя зарекомендовать. Но может быть и вторая версия. Не секрет, что сегодня существует негласный механизм согласования кандидатов с вышестоящими уровнями власти, в первую очередь, с администрацией президента, то, как правило, предлагается несколько кандидатов, идет кастинг, в ходе которого выясняются профессиональные, морально-деловые и иные качества кандидатов. Такие процедуры требуют определенного времени, и, на мой взгляд, именно поэтому было решено отменить укороченный порядок и вернуться в максимально разрешенный Федеральным законом период»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск

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