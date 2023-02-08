«Единая Россия» предложила сократить сроки признания военнослужащих пропавшими без вести

Рабочая группа по вопросам СВО предложила сократить сроки признания военнослужащих без вести пропавшими до трех месяцев. Об этом сообщили руководитель и член группы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак и первый заместитель руководителя фракции ЕР Дмитрий Вяткин. Сейчас, согласно законодательству, признание военнослужащего погибшим возможно спустя два года после окончания военных действий.

Погибшими без вести пропавших военных предлагается признавать через шесть месяцев, что можно будет сделать только в судебном порядке, сообщил господин Вяткин.

Изменения обсуждались на выездном заседании рабочей группы в Курской области. По словам господина Турчака, они в случае принятия позволят семьям военных получать все положенные по закону соцльготы и меры поддержки.

Обращения от участников СВО и членов их семей рабочая группа анализирует и вносит в «тепловую карту». На следующей неделе рабочая группа представит первый доклад президенту Владимиру Путину.

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Мария Федотова