Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске пройдет 21 февраля между силовиками

Первый матч состоится в новом новосибирском ЛДС 21 февраля, сказал сегодня в заксобрании региона министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Сейчас осуществляется пуско-наладка всего увязанного оборудования для того, чтобы 21 февраля провести первые тестовые матчи на арене. Команды силовых структур будут играть. Силовые структуры: прокуратура, ФСБ, МВД этим будут заниматься, и зрители соответствующие будут», - сказал он.

В министерстве спорта региона сообщили, что 21 февраля в рамках тестового мероприятия на арене «пройдет традиционный хоккейный турнир». Ранее это мероприятие ежегодно проводилось на площадке ЛДС «Сибирь» в преддверии Дня защитника Отечества.

В минспорта уточнили, что «в связи с этим, количество участников и зрителей будет ограничено до 3 тыс.человек. Вход на мероприятие будет по бесплатным пригласительным билетам. Которые, в первую очередь, будут предоставлены членам семей военнослужащих и участников турнира».

Сроки ввода ледовой арены в эксплуатацию неоднократно переносились. В конце 2022 года губернатор Андрей Травников сообщил, что «возникли некоторые сложности с поставкой оборудования, причем для обеспечения безопасности». «Это обязательное оборудование для присутствия большого количества людей. Поэтому, если и будем проводить какие-то мероприятия в декабре, то, к сожалению, без зрителей», – говорил он.

О полном завершении строительно-монтажных работ на ледовой арене и получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию министр сообщал в конце декабря. В январе областные власти сообщили, что на арене завершена подготовка льда на тренировочном поле. Арена построена в рамках нацпроекта «Демография». Строительство комплекса, включающего основную (на 10,5 тыс. зрителей) и тренировочную (200 зрителей) арены, изначально оценивалось в 10,5 млрд руб. Осенью 2022 года стало известно, что затраты выросли до 14,4 млрд руб. В конце января 2023 года минстрой региона сообщил, что окончательная стоимость строительства новой ледовой арены еще не определена.

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Дарья Решетникова, Анна Егорова