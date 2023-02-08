Взрыв газового баллона в «Газели» предотвратили в Ижевске

В столице Удмуртии на перекрестке улиц 10 лет Октября и Чехова произошла разгерметизация газового баллона в автомобиле «Газель». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, об инциденте 7 февраля около 14:50 сообщили очевидцы.

Прибывшие пожарные накрыли транспорт пенной подушкой, чтобы предотвратить возгорание, после чего отключили аккумуляторную батарею. В это время сотрудники ГИБДД перекрыли улицу. Работники газовой службы устранили утечку пропана.

В результате происшествия никто не пострадал.