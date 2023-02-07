Минцифры запустило приложение для дистанционного оформления Fan ID

Минцифры запустило приложение «Карта болельщика», в котором можно купить билеты на спортивные мероприятия, дистанционно оформить карту болельщика (Fan ID) на себя и детей, узнать расписание матчей и перейти на сайт клуба для покупки билета. Бета-версия приложения доступна в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, карта болельщика необходима для посещения матчей премьер-лиги. Ее нужно оформить заранее, до матча, в том числе и на детей до 14 лет. По данным ведомства, карту уже получили 375 тыс. россиян.

В Минцифры отметили, что скоро карту можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ.

С помощью нового приложения можно сохранить билет и пройти по нему на стадион без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе. Также можно передать билет другому человеку, добавить спортивное событие в календарь и узнать про бонусную программу футбольных клубов.