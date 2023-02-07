Электронный сервис для собраний собственников многоквартирных домов разрабатывают в Ижевске

В Ижевске разработают новую электронную систему для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии со ссылкой на советника главы города Алексея Орлова.

По его словам, этот сервис позволит автоматизировать весь процесс собрания собственников жилья, начиная от его инициирования до итогового протокола. Система будет доступна через мобильное приложение «ГСЖ Ижевск» или на сайте https://dom.izh.ru. Вход в систему доступен через учетную запись на портале Госуслуг.

Для того чтобы перейти на электронный формат проведения собрания, собственникам многоквартирных домов необходимо обратиться в свою управляющую компанию, добавили в администрации Ижевска.