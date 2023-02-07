Житель Кезского района Удмуртии похитил почти 100 тысяч рублей с карты коллеги

В Кезском районе Удмуртии 20-летний молодой человек похитил с банковской карты 50-летнего коллеги почти 100 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республики, он воспользовался тем, что потерпевший оставил сотовый телефон без присмотра, вошел в приложение мобильного банка и переподключил смс-уведомления на свой номер телефона. Он похитил со счета сначала 14 тыс. руб., которые там находились, а потом оформил от имени коллеги кредит на 84 тыс. руб. и перевел эти деньги на свой счет.

Потерпевший обнаружил кражу денег с карты, когда пытался расплатиться в магазине, и обратился за разъяснениями в банк, а затем в полицию. В отношении ранее судимого за мошенничество молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ – «кража, совершенная с банковского счета». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.