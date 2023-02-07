Кубань вошла в число лидеров по объемам продаж секс-товаров в 2022 году

Краснодарский край занял третью строчку в топ-3 субъектов России, жители которых чаще всего покупают товары для взрослых (sexual wellness) в интернет-магазине Ozon в 2022 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании. По объемам продаж такой продукции Краснодарский край опередили только Москва и Санкт-Петербург.

«За прошлый год продажи игрушек и гаджетов из сегмента sexual wellness на маркетплейсе выросли на 65%. Пик спроса пришелся на месяцы с гендерными праздниками — в феврале—марте. Тренд образовался в последние годы и прочно закрепился по всей стране за счет роста популярности онлайн-торговли. К тому же в категории товаров 18+ большинство продавцов предлагают скрытые упаковки, которые не позволяют идентифицировать содержимое до вскрытия покупателем»,— рассказали в пресс-службе Ozon.

Самыми востребованными товарами на маркетплейсе стали классические вибраторы в анималистичном дизайне и клиторальные стимуляторы вакуумного типа. Средний чек на такие устройства в Краснодарском крае — около 3000 руб. «Наибольшую динамику роста в прошлом году на Кубани показали товары для БДСМ и интимная косметика при среднем чеке в 3000 и 500 руб.»,— отметили в пресс-службе компании.

Рост спроса на интимные товары отмечают и в «Лэтуаль» — более чем на 50% ежемесячно. «Динамика одинакова примерно по всем регионам, включая Краснодарский край. Забота о собственном здоровье — тренд 2022 и 2023 гг., который затрагивает в том числе зону сексуального здоровья. Sexual wellness — не лидирующая, но популярная категория среди жителей Краснодарского края: она занимает около 0,1% от общего объема продаж в регионе»,— говорят в пресс-службе компании. При этом среди общего объема продаж в сети товаров для взрослых Краснодарский край занимает пятое место (2,88%). Чаще всего в «Лэтуаль» товары для сексуального здоровья покупают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Категория sexual wellness в «Золотом яблоке» появилась в 2021 году и представлена только онлайн, за исключением одного магазина в Москве. В компании рассказали, что продажи товаров для сексуального здоровья составляют около 2% от общего объема продаж сети в Краснодарском крае. Средний чек на Кубани c презервативами — 2467 руб., без презервативов — 3769 руб. По объемам продаж интимной продукции сети Кубань замыкает пятерку лидеров. Выручка компании от продаж в этом сегменте на Кубани в декабре год к году выросла на 305,3%.

«В периоды социальных и политических потрясений снижаются адаптационные возможности организма, это приводит к усилению тревожности, эмоциональным срывам, что, конечно же, отражается на сексуальном здоровье. Интим-товары, предлагаемые в магазинах для взрослых, могут внести разнообразие и оживить сексуальную жизнь, а также улучшить здоровье и повысить качество жизни»,— считает врач-психиатр, психотерапевт, сексолог клиники DocBrain Елена Коростылева.

Маргарита Синкевич

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