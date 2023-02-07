Семенов: контракты по строительству и ремонту объектов по нацпроектам в Удмуртии должны заключить до 1 апреля

Контракты на 9 млрд руб. планируется заключить в рамках реализации национальных проектов в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на председателя правительства Ярослава Семенова. По его словам, все контрольные точки нацпроектов выполняются в срок. Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов были заключены до 23 декабря 2022 года, до 1 февраля 2023 года утверждены паспорта региональных проектов. В настоящее время начинается контрактация. Большая часть идет на приобретение оборудования и строительство объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Всего на территории Удмуртии реализуются 12 нацпроектов, в их рамках — 45 региональных проектов.

Премьер отметил, что лимиты бюджетных средств по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу, и перечень объектов капитального ремонта доведены до всех органов власти, и они уже могут объявлять торги. Контракты должны быть заключены до 1 апреля.

В этом году в Удмуртии по нацпроектам планируется построить пять врачебных амбулаторий, реконструировать очистные сооружения детского санатория «Селычка», отремонтировать инфекционное отделение Кизнерской больницы и помещения в девяти учреждениях здравоохранения под размещение тяжелого медицинского оборудования. Запланировано также начало строительства поликлиники в Сарапуле.

В селе Лынга построят информационно-культурный центр, в Глазове — центр культурного развития, в Можге реконструируют детскую художественную школу.

Запланировано благоустройство 89 скверов и парков и 62 дворовых территорий, а также трех общественных пространств в Сарапуле, Глазове и Воткинске.

Отмечается, что контракты на ремонт и реконструкцию дорог в Удмуртии уже заключены.

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