Председатель СКР потребовал доклад о расследовании уголовных дел, связанных с мэром Орла

В связи с публикациями СМИ, в которых критикуется ход расследования уголовных дел «в отношении ряда должностных лиц Орловской области, ответственных за строительство дороги», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поручил руководителю регионального управления ведомства Петру Юдину представить доклад. Глава управления должен будет ответить на доводы, озвученнные в публикациях, рассказать о ходе и результатах расследования уголовных дел и принятых процессуальных решениях.

О каких именно материалах идет речь, в сообщении не говорится. Но вчера в издании «Аргументы недели» вышла публикация с заголовком «Как орловские следователи пытаются “спасти” мэра Орла». В ней говорится, что с момента возбуждения уголовного дела в отношении главы Орла Юрия Парахина прошло более 18 месяцев, а с момента объявления о том, что оно «находится на завершающей стадии расследования и готовится к передаче в суд» — более года. Обвинительное заключение в июле 2022 года якобы было передано в прокуратуру с обвинением в отношении не господина Парахина, ранее занимавшего должность главы Орловского района, а его заместителя — бывшего начальника районного управления строительства, транспорта и ЖКХ Вячеслава Селютина.

«22 июля, 9 сентября и 16 декабря 2022 года первый заместитель прокурора Орловской области трижды выносил постановления о возвращении дела для дополнительного следствия»,— утверждается в публикации.

Но замечания прокуратуры якобы так и не были исправлены, говорится в материале.

Напомним, еще в конце сентября 2021 года Юрию Парахину предъявили обвинение в злоупотреблениях должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу уголовного дела лег муниципальный контракт на строительство дорог в 2018 году, когда чиновник возглавлял Орловский район. Как полагает следствие, вместо ремонта улиц Свободы и Бугристой была проложена дорога к дому Юрия Парахина. Сам он заявлял, что при составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц, и выразил надежду на то, что следствие во всем разберется. В 2022 году губернатор Андрей Клычков объяснял в интервью «Ъ-Черноземье», что господин Парахин сохранил доверие и должность, поскольку его вина еще не доказана судом, а «на госслужбе кадровый дефицит».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин