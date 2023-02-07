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14% опрошенных жителей Ижевска задумываются о покупке электрокара

Возможность приобретении электромобиля рассматривают 14% опрошенных жителей Ижевска. Исследование на эту тему провел сервис SuperJob. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара. Они указывают на недостаточно развитую инфраструктуру.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мужчины чаще женщин задумываются о покупке электромобиля: 16% против 13% соответственно. Больше всего готовы к этому горожане моложе 34 лет (18%).

Опрос проводился с 16 января — 6 февраля 2023 года

Напомним, в декабре 2022 года в Ижевске презентовали электрическую версию автомобиля «Лада Ларгус», сборку которого планируют начать на автозаводе в столице Удмуртии.

Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», в Ижевске есть порядка 10 зарядных станций для электромобилей. В этом году планируется расширить их сеть.

Подробнее об этом читайте в материале «Автомобилям подводят ток».

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Фотогалерея

LADA e-Largus приехала в Удмуртию

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На заводе &quot;Лада Ижевск&quot; в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

На заводе "Лада Ижевск" в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км

При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона

Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии

Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов

В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль

По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров

Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился

Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным

В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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На заводе "Лада Ижевск" в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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