14% опрошенных жителей Ижевска задумываются о покупке электрокара

Возможность приобретении электромобиля рассматривают 14% опрошенных жителей Ижевска. Исследование на эту тему провел сервис SuperJob. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара. Они указывают на недостаточно развитую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мужчины чаще женщин задумываются о покупке электромобиля: 16% против 13% соответственно. Больше всего готовы к этому горожане моложе 34 лет (18%).

Опрос проводился с 16 января — 6 февраля 2023 года

Напомним, в декабре 2022 года в Ижевске презентовали электрическую версию автомобиля «Лада Ларгус», сборку которого планируют начать на автозаводе в столице Удмуртии.

Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», в Ижевске есть порядка 10 зарядных станций для электромобилей. В этом году планируется расширить их сеть.

Подробнее об этом читайте в материале «Автомобилям подводят ток».

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