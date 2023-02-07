Виновный в ДТП с погибшим на парковке ТРЦ «Столица» в Ижевске отправится в колонию

24-летний житель Ижевска отправится в исправительную колонию общего режима из-за устроенного им ДТП на парковке ТРЦ «Столица», в результате которого погиб его знакомый. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерти человека).

Установлено, что в сентябре 2022 года ночью он, будучи пьяным, совершал маневры на своем автомобиле на парковке у ТРЦ и серьезно превышал скорость. Он на заметил своего знакомого и сбил его. Потерпевший через три дня скончался в больнице от травматического шока, вызванного полученными в результате ДТП повреждениями.

Судом мужчину приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управлять транспортным средством на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших, с виновного взыскали 850 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.