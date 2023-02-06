Цена на российскую нефть будет формироваться на реальных направлениях поставок, а не в Европе. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на министерской сессии Индийской энергетической недели. «Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Придется пока отказаться от сделок по расчетным фьючерсам. Надо спокойно относиться к нерыночному вмешательству, специалисты знают, как найти решение»,— заявил господин Сечин. По его словам, фундаментальной причиной энергокризиса является недоинвестирование отрасли на фоне роста потребления и недостаточный темп воспроизводства ресурсной базы.

«Авито» оценил интерес россиян и цены на готовый бизнес в 2022 году. Купить зарегистрированную компанию на платформе можно было в среднем за 489 тысяч рублей — на 23% дороже, чем годом ранее. Средняя цена интернет-магазина составила 100 тыс. руб. Сильнее всего вырос спрос на магазины и пункты выдачи. Самыми востребованными направлениями остаются компании сфер торговли и общепита.

Завод автокомпонентов «АЕК» в Карелии, входящий в финскую PKC Group, проводит массовые сокращения персонала. В целом предприятие планирует уволить более 700 человек и уменьшить численность работников более чем в четыре раза. С октября 2022 года из-за вынужденного простоя с условиях санкций уже уволены 700 работников.