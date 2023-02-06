Минюст под надзором

Управление Министерства юстиции РФ по Саратовской области возглавил бывший заместитель прокурора региона Павел Мельник. Как сообщили в ведомстве, он приступил к выполнению обязанностей еще 1 февраля этого года, однако официально об этом стало известно только вчера. Павел Мельник контролировал в прокуратуре работу управления ФСИН в регионе и был отправлен в отставку после скандала с пытками в ОТБ1, где пытали и насиловали ­заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В саратовском управлении Министерства юстиции РФ подтвердили информацию о том, что ведомство возглавил бывший заместитель прокурора региона Павел Мельник. В Минюсте уточнили, что господин Мельник приступил к своим обязанностям еще 1 февраля этого года. Он сменил на этом посту Максима Колесникова, руководившего управлением с 2016 года.

Павел Мельник — выпускник Саратовского юридического института имени Д.И.Курского по специальности «юриспруденция», в прокуратуре работал с 1995 года. С октября 2018-го по ноябрь 2021 года являлся зампрокурора Саратовской области.

Из прокуратуры Павел Мельник уволился после скандала в ФКУ ОТБ1 УФСИН России по Саратовской области, произошедшего осенью 2021 года. Вместе ним из надзорного органа были уволены прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Тарадин и старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Вячеслав Дианов.

Факты насилия в саратовской ОТБ1 получили широкую огласку в октябре 2021 года. Видеозаписи с кадрами изнасилований распространил правозащитный проект Gulagu.net. Управление СКР по Саратовской области возбудило пять уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении осужденных: три — по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), два — по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), которые по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина были переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Временно исполняющим обязанности начальника саратовского УФСИН стал заместитель начальника главного оперативного управления ФСИН России Антон Ефаркин, направленный центральным аппаратом службы исполнения наказаний в Саратовскую область для расследования случаев насилия над заключенными. В мае 2022 года Антон Ефаркин ушел в отставку, а на должность начальника УФСИН России по Саратовской области был назначен Александр Робота.

На фоне скандала, связанного с пытками, директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников 25 ноября 2021 года ушел в отставку.

О завершении расследования уголовных дел о фактах насилия в ОТБ1 главное следственное управление СКР сообщило в середине января этого года. По данным следствия, сейчас в одном производстве находятся 15 уголовных дел, в которых фигурируют случаи насильственных действий сексуального характера в отношении заключенных (ст. 132 УК РФ), убийств (ст. 105 УК РФ), вымогательств (ст. 163 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Следователи выявили 44 эпизода преступлений, количество обвиняемых в СКР не ­уточняют.

Следствие полагает, что преступную группу, в которой участвовали заключенные, создали бывший начальник ОТБ1 Павел Гаценко и экс-начальник отдела безопасности учреждения Сергей Мальцев для устрашения осужденных и вымогательства у них денежных средств. Мальцев и Гаценко обвиняются в организации насильственных действий сексуального характера (ч. 3 ст. 33 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).

Они не признают вину и утверждают, что не могли знать всего, что происходит в доверенном им учреждении.

Обвинения также предъявлены бывшим заключенным ФКУ «Областная туберкулезная больница № 1 УФСИН России по Саратовской области» Сергею Линкевичу и Виктору Шеянову, которые работали в медучреждении санитарами. Они подозреваются в насильственных действиях сексуального характера, совмещенных с угрозой убийства (п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Опрошенные «Ъ» саратовские адвокаты затруднились оценить кадровое решение, ссылаясь на некорректность с их стороны комментировать его. «Это принимается на уровне президента, поэтому нам сложно сказать, какой был мотив при назначении. И, скорее всего, никогда не узнаем»,— заключил адвокат Тамаз Барбакадзе.

Сергей Петунин