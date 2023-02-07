Полмиллиона из заниженных ожиданий

Объем ввода жилья в Петербурге в первом месяце 2023 года немного превысил показатели за аналогичный период прошлого года и составил 518,7 тыс. кв. м. В январе 2022 года строители сдали в эксплуатацию почти 498 тыс. кв. м. При почти равных цифрах по вводу объем продаж заметно сократился. Участники рынка возлагают надежды на флагманские программы кредитования этого года — льготную и семейную ипотеку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем ввода жилья в Петербурге в первом месяце 2023 года немного превысил показатели за аналогичный период прошлого года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Объем ввода жилья в Петербурге в первом месяце 2023 года немного превысил показатели за аналогичный период прошлого года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, всего в прошлом месяце в городе было сдано 112 домов на 12,6 тыс. квартир общей площадью 518,7 тыс. кв. м, включая 22,8 тыс. кв. м индивидуального строительства. Больше всего жилья было введено в эксплуатацию в Красносельском районе: семь домов на 3,2 тыс. квартир площадью 119,7 тыс. кв. м. На втором месте — Выборгский район с 98,5 тыс. кв. м жилой площади в трех домах на 2,6 тыс. квартир. В Красногвардейском районе было сдано 2,8 тыс. квартир площадью 83,4 тыс. кв. м. В целом объем ввода в сентябре этого года составил 219,6 тыс. кв. м. В январе 2021 года строители ввели в строй 497,9 тыс. кв. м.

По словам Яна Фельдмана, директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест», продажи в компании в январе зафиксированы в плановых показателях — более 2 тыс. кв. м жилья. «Но по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем продаж ощутимо снизился»,— не скрывает господин Фельдман. По его словам, часть покупателей находится в выжидательной позиции, другие переориентировались на покупку жилья в домах на высокой стадии строительства. Такая недвижимость воспринимается как более надежная.

В настоящий момент рынок адаптируется к новым условиям, констатирует Юлия Ружицкая, генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой». На протяжении первого месяца года банки корректировали свои программы и условия ипотечного кредитования. В декабре были приняты решения по дальнейшей работе ключевых программ: льготную ипотеку, доступную всем категориям покупателей, продлили на 1,5 года с повышением ставки до 8%. При этом программу семейной ипотеки из узконаправленной, доступной только для семей с детьми, рожденными после 2018 года, трансформировали и сделали доступной для более широкого количества семей с детьми до 18 лет. «С учетом пика рождаемости в период с 2005 по 2020 год это правильное и позитивное решение для рынка»,— полагает госпожа Ружицкая.

По мнению господина Фельдмана, флагманом 2023 года станет семейная ипотека под 3%. «Расширение условий этой программы способствует повышению интереса покупателей в принципе к новостройкам и к семейным форматам — двух- и трехкомнатным квартирам. Кроме того, это станет стимулом как раз для категории выжидающих покупателей — они смогут снова вернуться к вопросу улучшения жилищных условий. А те клиенты, которые ранее ориентировались на более компактные лоты, позволят себе покупку недвижимости большей площади»,— прогнозирует эксперт.

Опрошенные «Ъ-СПб» строительные компании подтвердили запуск совместных с банками программ субсидирования ипотеки от 3% годовых. В агентстве недвижимости «Главстрой» рассказали о программе, позволяющей клиентам взять кредит по низкой ставке в 1% и зафиксировать ее на весь период строительства. И в начале года, и в дальнейшем застройщики будут поддерживать продажи большим количеством акций и специальных предложений, программами субсидированной ипотеки, резюмируют девелоперы.

В начале февраля председатель городского комитета по строительству Игорь Креславский проинформировал, что плановый показатель по вводу жилья в Санкт-Петербурге в 2023 году снизится по сравнению с прошлым годом с 3,414 млн кв. м до 2,771 млн кв. м. Участники рынка жилой недвижимости назвали причину снижения объемов жилого строительства естественной реакцией на тенденции спроса.

Александра Тен