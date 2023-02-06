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Коммерсантъ FM
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Reuters: доходы фармкомпаний от вакцин и лекарств от COVID-19 упадут в 2023 году на две трети

В 2022 году крупнейшие фармацевтические компании, включая Pfizer, BioNTech, Moderna, Gilead, AstraZeneca и Merck, заработали около $100 млрд на вакцинах и лекарствах от COVID-19. Это подсчеты Reuters, основанные на данных самих компаний и аналитиков Refinitiv. Аналитики и компании ожидают, что в нынешнем году такие доходы упадут на две трети.

Это связано с целым рядом причин: накоплением запасов таких вакцин и лекарств, высоким уровнем коллективного иммунитета и другими. «Мы по-прежнему скептически смотрим на идею, что выручка от препаратов против COVID будет расти в 2024 году и далее»,— считает аналитик банка JPMorgan Крис Шотт в отношении компании Pfizer.

Эксперты сравнивают такую ситуацию с так называемым патентным обвалом, когда у компаний истекают патенты на препараты-бестселлеры и они сталкиваются с конкуренцией со стороны производителей дженериков. «Когда речь идет о разработке традиционных лекарств и вакцин и о продолжительности их продаж, этот процесс обычно намного более растянут. Это очень, очень концентрированно (в случае с вакцинами и лекарствами от COVID-19.— ''Ъ'') »,— отмечает аналитик компании Morningstar Дэмиен Коновер.

Яна Рождественская

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