Кубань получит 182,7 млн рублей на зарядную инфраструктуру для электромобилей

Правительство направит Краснодарскому краю 182,7 млн руб. на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом говорится во внесенных в распоряжение правительства РФ изменениях, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

В Краснодарском крае за 154,3 млн руб. построят 76 зарядок для электромобилей. Кроме того, регион получит еще 28,4 млн руб. на 13 электрозарядок для транспорта по автодороге М-4 Дон».

Крыму направят 75,7 млн руб. на строительство 40 зарядок, Севастополю – 27,6 млн руб. на строительство 10 зарядных станций.

Ранее планировалось выделить 1,37 млрд руб. Теперь Минфин снизил сумму до 923 млн руб. Изменения вносятся в распоряжение правительства РФ от 10 марта 2022 года. Средства получат регионы, вошедшие в перечень территорий и дорог федерального значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры. В список получателей субсидий вошли Татарстан, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Воронежская, Ростовская, Тульская и Сахалинская области.

Татьяна Ручкина

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