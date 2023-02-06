Суд не увидел раскаяния банкира

Ростовский областной суд 6 февраля отменил решение об условно-досрочном освобождении бывшего депутата заксобрания Пермского края и экс-банкира Владимира Нелюбина, осужденного в 2019 году за мошенничество в Экопромбанке на шесть лет и три месяца колонии. Заключенный отбывает наказание в колонии-поселении в Ростовской области. Первоначально суд удовлетворил ходатайство защиты об УДО, однако прокурор подал апелляционное представление, настаивая, что Владимир Нелюбин не может быть освобожден, так как имеет неоплаченный долг за причиненный ущерб и не раскаялся в содеянных преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец Экопромбанка Владимир Нелюбин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Совладелец Экопромбанка Владимир Нелюбин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Совладелец Экопромбанка Владимир Нелюбин был осужден в мае 2019 года Ленинским судом Перми. Его признали виновным в хищении 215 млн руб. средств банка в составе группы лиц по предварительному сговору и 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы.

Наказание Владимир Нелюбин сначала отбывал в колонии общего режима, а затем был переведен в колонию-поселение на территории ИК-10 в Ростове-на-Дону.

В декабре 2022 года Железнодорожный районный суд Ростова удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении заключенного бывшего совладельца Экопромбанка и экс-депутата заксобрания Пермского края Владимира Нелюбина. Прокурор подал апелляцию по отмене судебного решения. Новое заседание прошло в Ростовском областном суде сегодня. Сам Владимир Нелюбин отказался присутствовать, поручив защиту своих интересов адвокату.

В апелляционном представлении прокурор заявил, что считает решение предыдущей инстанции незаконным и немотивированным, так как заключенный признал свою вину только частично, в содеянном не раскаивался и имеет непогашенный исполнительный лист на 200 млн руб. Условно-досрочное освобождение в данной ситуации противоречит законности при производстве по уголовному делу.

В поданных возражениях на апелляционное представление адвокат Владимира Нелюбина обосновал законность решения предыдущей инстанции несостоятельностью доводов прокурора. Защита отметила, что заключенный предпринимает все возможные действия для возмещения нанесенного ущерба. Частичное признание вины осужденным не является основанием для отклонения ходатайства об УДО.

Владимир Нелюбин подтвердил, что, находясь на свободе, готов возмещать ущерб.

«Полагаю, что суд первой инстанции рассмотрел ходатайство защиты формально. Считаю, что решение об удовлетворении прошения было преждевременным»,— прокомментировал прокурор в ходе заседания.

«Защита считает, что решение законное и обоснованное,— заявил адвокат.— Все доводы, изложенные прокурором, суд исследовал и дал им разъяснения с учетом представленных материалов. Судом была установлена положительная динамика на протяжении всего отбывания наказания Владимира Нелюбина. В настоящее время он имеет десять поощрений, принимает активное участие в общественной жизни колонии-поселения, трудоустроен. Он принял исчерпывающие возможные меры к возмещению ущерба. Однако, в связи с тем, что он имеет незначительную заработную плату, доходов и иного имущества не имеет, органы смогли взыскать с него ущерб только в той мере, которая удерживается из его заработной платы. Кроме того, суд при вынесении решения возложил на Владимира Нелюбина дополнительную обязанность о полном возмещении ущерба, который был определен в результате приговора».

Защита подчеркнула, что последний факт является дополнительной гарантией, так как неисполнение данного обязательства повлечет отмену решения об условно-досрочном освобождении.

К материалам дела были приобщены ходатайства об освобождении от Федерации спортивной борьбы России, Федерации спорта глухих, Федерации спортивной борьбы Башкирии, Народного ансамбля танцев на колясках, Пермской районной организации ветеранов Афганистана, Федерации танцевального спорта Пермского края, Федерации дзюдо, гандбольного клуба «Пермские медведи», хоккейного клуба «Молот». Также прилагались ходатайства ряда спортивных и общественных организаций Пермского края и других регионов. Также благонамеренное поведение Владимира Нелюбина подтверждалось справкой руководства колонии о том, что за время заключения он не получил ни одного взыскания.

В результате решение Железнодорожного районного суда о досрочном освобождении было отменено. В удовлетворении ходатайства защиты об освобождении было отказано.

Решение Ростовского областного суда может быть обжаловано в кассационном порядке в течение шести месяцев с момента вступления постановления суда в законную силу. Мотивированное решение суда будет подготовлено в течение пяти дней.

Адвокат Владимира Нелюбина отказался от комментария корреспонденту «Ъ-Ростов».

Анастасия Назарова, Ростов-На-Дону