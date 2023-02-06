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Lamborghini представила эксклюзивные суперкары Invencible и Autentica

Компания Lamborghini представила эксклюзивные суперкары Invencible и Autentica, заявленные как последние автомобили с бензиновым двигателем V12.

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Lamborghini Invencible

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

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Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

Lamborghini Autentica

Фото: Lamborghini

В основу купе Invencible и родстера Autentica легло шасси модели Lamborghini Aventador. Дизайнеры заводского подразделения Lamborghini Centro Stile создали для обеих моделей уникальные углепластиковые кузова (с красными акцентами у купе и желтыми у родстера). В дизайне моделей нашли свое отражение элементы лимитированных суперкаров Sesto Elemento, Reventon, Veneno и Essenza SCV12. Версия Autentica лишена крыши и имеет уменьшенные по высоте стекла дверей.

Автомобили отличаются лаконичным дизайном интерьера. Руль лишен каких-либо кнопок, центральная консоль лишена мультимедийной системы, а управление климат-контролем вынесено на центральный тоннель, а также машины получили особую графику цифровой панели приборов, разработанную специально для каждого суперкара. Воздуховоды климатической системы напечатаны на 3D-принтере. Отделка включает в себя кожу, алькантару и углепластик, а также контрастные элементы в красном и желтом цвете для Invencible и Autentica соответственно.

Оба суперкара оснащены 780-сильным атмосферным 6,5-литровым V12 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач ISR, полным приводом и полноуправляемым шасси. Технически обе новинки повторяют Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae.

Стоимость Lamborghini Invencible и Lamborghini Autentica, а также имена заказчиков уникальных суперкаров не названы. Напомним, выпуск Lamborghini Aventador — самого массового и последнего автомобиля марки с бензиновым V12 — завершился в сентябре 2022 года.

Максим Вершинин

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