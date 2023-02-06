В Курганинском районе товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем

В Курганинском районе товарный поезд совершил экстренное торможение и столкнулся с легковым автомобилем. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Наезд поезда на машину произошел 6 февраля в 7:40 на ж/д перегоне «Курганинск — Андреевдмитриевка», пикет №5 (п. Красное — Поле), на регулируемом не охраняемом железнодорожном переезде. Сообщается, что последующего схода локомотива с рельс нет, опоры контактной линии не повреждены, движение поездов не приостановлено.

Товарный поезд уже отправился к месту назначения. Устранением последствий аварии занимаются 16 человек и шесть единиц техники.

Татьяна Ручкина

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