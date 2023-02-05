В Ревде осудили 34-летнего мужчину за изнасилование девочки-подростка

В городе Ревда (Свердловская область) городской суд вынес приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки. Как сообщает портал «Ревда-Инфо» со ссылкой на городскую прокуратуру, мужчина признали виновным по статьям развратные действия (ч. 2. ст. 135 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ) и отправили в колонию на 15 лет.

По данным прокуратуры, в октябре-декабре 2021 года обвиняемый и 11-летняя девочка переписывались и обмениваясь откровенными фотографиями. Уточняется, что обмен снимками происходил по инициативе обвиняемого. При встрече мужчина вступил в половой контакт с подростком. Позже девочка рассказала про случившееся своей сестре, а та уже матери девочки. После чего женщина обратилась в полицию и мужчину задержали.

Также издание со ссылкой на следствие сообщает, что у мужчины была обнаружена подобная переписка с девочкой 14-лет, где он просил отправить ее подобные фотографии. С ней обвиняемый не встречался. Обвиняемый вину признал, но заявил, что девочки скрыли от него свой настоящий возраст. Однако это опровергли обе потерпевшие.

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