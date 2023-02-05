В Тюменской области в ДТП с Porsche Panamera погибла 24-летняя девушка, два человека пострадали

В Тюменской области произошло смертельное ДТП с автомобилем Porsche Panamera. По данным ГИБДД по Тюменской области, машина опрокинулась в кювет на 32-м км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Автомобиль направлялся в сторону Тюмени.

По предварительным данным, в машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках. «Девушка скончалась на месте ДТП. Двое пострадавших мужчин доставлены в больницу. Одна собака погибла. О судьбе второй неизвестно. Обстоятельства ДТП выясняются», — прокомментировали в ГИБДД.

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