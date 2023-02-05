В Свободном простились со снайпером-добровольцем, погибшим в ходе спецоперации на Украине

В ЗАТО Свободный (Свердловская область) простились с 34-летним Дмитрием Исаченко, погибшим во время специальной военной спецоперации (СВО) на Украине. Как сообщил в своих соцсетях глава округа Александр Иванов, Дмитрий Исаченко погиб еще 11 декабря.

«Для защиты территориальной целостности нашей страны он принял решение добровольно принять участие в СВО и проходил службу в должности старшего снайпера стрелковой роты стрелкового взвода», — рассказал господин Иванов. По его словам, Дмитрий Исаченко посмертно награжден Орденом Мужества. Прощание с погибшим прошло 4 февраля.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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