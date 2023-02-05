Троих жителей Тюменской области освободили из плена на Украине

Троих жителей Тюменской области 4 февраля освободили из плена на Украине, сообщает портал 72.ру со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Сергея Миневцева. В результате обмена в Россию вернулись еще 60 военнослужащих.

«Трое тюменцев вернулись в Россию в результате обмена. После лечения мужчины смогут провести время с близкими в Тюмени», — рассказал Сергей Миневцев. Сейчас, вернувшимся предстоит пройти реабилитацию в Москве.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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