В Сургуте самолет Utair вернулся в аэропорт, из-за того что не смог убрать шасси при вылете

В Сургуте (ХМАО-Югра) самолету Utair пришлось вернуть в аэропорт из-за того, что у борта произошел отказ уборки шасси. Как указано в сообщение Уральской транспортной прокуратуры, самолет должен был лететь из Сургута в Тюмень.

Самолет благополучно приземлилось в аэропорт вылета. На борту находилось 58 пассажиров. В этот же день (4 февраля) все пассажиры вылетели резервным судном. «Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия с целью установления причин произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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