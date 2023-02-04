В Анапе ввели противоэпидемические меры из-за кори у одной из школьниц

Специалисты Роспотребнадзора ввели в Анапе противоэпидемические меры из-за заболевания корью семилетней ученицы. Об этом сообщает «Анапское Черноморье».

По данным издания, школьница ранее была в регионе, который считается неблагополучным по заболеваниям корью (какой именно – не уточняется). Последний раз она приходила в школу 26 января.

Сейчас в школе №11, где училась девочка (школа временно расположена на территории гимназии «Эврика») проводятся ограничительные мероприятия, введено медицинское наблюдение, определен контактный круг, в который вошли учащиеся школ первого, второго и третьего этажей левого крыла здания школы «Эврика», изучается анамнез всех детей.

«Все дети и взрослые, не имеющие вакцинации от кори моим предписаниям директорам школ и их приказами отстраняются от посещения школы от занятий на 21 день. Медицинские работники в данный момент решают вопросы по вакцинации ребенка и взрослого от кори», – сообщила главный санитарный врач Анапы Лариса Медведева.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью на коже.

Александр Орлов

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