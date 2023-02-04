В Индии арестованы 2169 мужчин за браки с несовершеннолетними девушками

В северо-восточном индийском штате Ассам в ходе рейда, организованного в рамках борьбы с незаконными детскими браками, сотрудники полиции арестовали 2169 мужчин. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Как уточнил начальник местной полиции Гьянендра Пратап Сингх, слова которого приводит ТАСС, мужчин арестовали на основании 4074 зарегистрированных полицией дел.

Однако из новостного сюжета следует, что против ареста мужей выступили молодые женщины с маленькими детьми на руках. «Мы жили вместе и, хотя кое-как сводили концы с концами, мы были счастливы Кто будет обеспечивать нас теперь средствами к существованию, когда мой муж арестован?» — выразила недовольство одна из них.

В 1978 году в индийское законодательство были внесены поправки, согласно которым мужчинам разрешено вступать в брак по достижении 21 года, а женщинам — с 18 лет. Эти ограничения действуют и в настоящее время. Тем не менее из-за низкого уровня доходов в Индии, в основном среди жителей сельской местности, распространены браки с не достигшими 18-летнего возраста девушками.

В декабре 2021 года на рассмотрение в парламент Индии был внесен законопроект, которым планировалось уравнять до 21 года минимальный возраст вступления в брак для мужчин и женщин. Однако окончательного одобрения документ не получил до сих пор.