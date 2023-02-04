В Екатеринбурге суд вернул обвинителю дело экс-генерала, обвиняемого в изнасиловании школьницы

Чкаловский районный суд (Екатеринбург) вернул обвинителю дело бывшего генерала Рамиля Гилязова, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней ученицы коррекционной школы. Как сообщили ТАСС в суде, причиной возврата дела стало нарушения при составлении обвинительного заключения.

«Возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение составлено с нарушением», — сообщили изданию в суде. Напомним, что заседания по данному делу проходят в закрытом режиме.

Рамиля Гилязова задержали в марте 2022 года. Другими фигурантами в деле проходят бывший заведующий отделением в Свердловском онкодиспансере Иван Собачев и его знакомая Оксана Гортинская. По версии следствия, обвиняемые познакомились с несовершеннолетней в Telegram-канале и пригласили провести вечер на съемной квартире. После предполагаемого изнасилования девушка выбежала на улицу и попросила охранника вызвать полицию. В тот же день обвиняемых задержали. Сотрудники полиции при обыске квартиры обнаружили бутылки из-под алкоголя, следы наркотических веществ, использованные презервативы. В июне прошлого года суд отказался отправлять под арест Ивана Собачева.

Рамиль Гилязов является участником боевых действий в Афганистане, обеих чеченских и сирийской кампаний. Имеет несколько боевых ранений. В 2019 году президент Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. В 2021 году генерал оставил службу по состоянию здоровья.

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