В Тюменской области в ночном ДТП пострадала 16-летняя девушка

В Тюменской области в селе Аромашево ночью произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. По данным регионального ГИБДД, инспекторы попытались оставить автомобиль Lada, но после того как водитель не сделал этого началось преследование патрульным автомобилем ДПС. Длилось оно не долго — автомобиль въехала в дорожные знаки.
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За рулем автомобиля оказался 24-летний житель Заводоуковска, уже лишенный права управления транспортом за пьяное вождение. В этот раз он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Кроме него в машине находились трое пассажиров: молодые люди 27 и 28 лет и 16-летняя девушка. Она получила травму позвоночника и другие ранения.
За повторное пьяное вождение водителю грозит уголовная ответственность.