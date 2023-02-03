Уральские ученые оценили эффективность нецензурной лексики

Военные благодаря нецензурной лексике снижают время общения до семи минут, сообщила директор института психологии УрГПУ Людмила Максимова во время паблик-тока «Всемирный День борьбы с ненормативной лексикой». Мероприятие прошло в Доме журналистов в Екатеринбурге. В нем также приняли участие директор департамента «Филологический факультет» Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Плотникова и пресс-секретарь губернатора Свердловской области Анна Шкерина.

Людмила Максимова объяснила распространенность мата тем, что экспрессивная лексика помогает людям налаживать контакты, экономить время и сбрасывать психологическую нагрузку.

По словам директора департамента «Филологического факультета» УрФУ Анны Плотниковой, мат становится повсеместно употребляемой лексикой. В последнее время она отметила рост судебно-лингвистических экспертиз, что свидетельствует о частых случаях оскорблений.

Госпожа Плотникова связывает распространенность мата с большим количеством заключенных в XX веке, которые принесли свою лексику в обыденную речь. Госпожа Максимова уточнила, что мат используют негативные и несамокритичные люди «низкого социального интеллекта». Когнетивно сложные же люди используют нецензурную лексику редко. «Потому что они эти психологические задачи могут решить другими способами. У них есть другие лексические, поведенческие, психологические способы», - пояснила госпожа Максимова.

Анна Шкерина допустила нецензурную лексику в литературе при условии, если книги с экспрессивной лексикой будут маркироваться и предупреждать читателя о своем содержании. «Мне кажется, не глупая идея с маркировкой книг, потому что человек должен дорасти до определенного возраста»,— пояснила госпожа Шкерина. Среди авторов, в книгах которых мат использован для передачи, она выделила Виктора Пелевина, Алексея Иванова, Наринэ Абгарян и Сергея Довлатова. Госпожа Плотникова добавила в список Эдуарда Лимонова.

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Василий Алексеев