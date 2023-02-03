«Автомобилист» проиграл «Трактору» в уральском дерби в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с челябинским «Трактором». Встреча завершилась со счетом 1:2 (0:0; 1:2; 0:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый гол матча во втором периоде забил челябинский нападающий Петр Хохряков, отправивший шайбу между щитков свердловского вратаря (0:1). Через две минуты «Трактор» удвоил преимущество — Максим Шабанов получил шайбу от Никиты Тертышного, прошел перед голкипером «Автомобилиста», выждав удачный момент, и забил гол в ближайший угол его ворот (0:2). Вскоре гости получили удаление, и «Автомобилист» реализовал большинство голом Кертиса Волка (1:2).

«Автомобилист» расположился на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции (73 очка), уступив «Ак Барсу» и «Сибири» (по 75). До конца матчей регулярного чемпионата КХЛ свердловчанам осталось провести 10 игр. Следующая пройдет с подмосковным «Витязем» в Екатеринбурге 7 февраля.

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