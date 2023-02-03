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Безруков, «Моральный кодекс» и балет

Какие концерты, выставки и кинопоказы состоятся в Екатеринбурге с 4 по 10 февраля

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать «Моральный кодекс», романсы Екатерины Гусевой, саундтреки из фильма «Пираты Карибского моря», увидеть Сергея Безрукова в образе Сергея Есенина, а в кино услышать Моцарта. Подробности о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Актер Сергей Безруков

Актер Сергей Безруков

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Актер Сергей Безруков

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В субботу, 4 февраля, в киноконцертном зале «Космос» состоится музыкально-поэтический спектакль Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь», посвященный творчеству поэта Сергея Есенина. Помимо господина Безрукова в спектакле участвуют солисты балета под руководством Антона Крамера и ансамбль Inter Folk Band под руководством Светланы Медведевой. В спектакле звучат и рок-композиции, и танго, и лирические баллады. Разные стили и жанры искусства показывают, насколько разным был сам Сергей Есенин. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

В воскресенье, 5 февраля, во Дворце молодежи состоится балет «Лебединое озеро» в исполнении московской труппы «Классический Русский балет». В нее входят выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других балетных школ России. Художественный руководитель — солист театра Хасан Усманов. Артисты представят балет Петра Чайковского в классической хореографии. Стоимость билета — от 1,05 тыс. руб.

В «Синара Центре» 5 февраля состоится премьера спектакля «Свет с неба» режиссера Анджея Бубеня по одноименной пьесе британского драматурга Дэвида Хэйра. В главных ролях — народный артист России Игорь Скляр и актриса театра и кино Светлана Щедрина. «Свет с неба» — это рассказ о запретной любви, о том, как быть счастливым и сделать счастливым другого. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 6 февраля состоится концерт группы Simple Music Ensemble «Неоклассика. Лучшее». Музыканты, входящие в состав Simple Music Ensemble, работают в оркестрах Теодора Курентзиса, Большого Театра, Центрального военного оркестра, Государственной академической симфонической капеллы, Мариинского театра и различных европейских коллективах. На концерте прозвучат произведения Людовико Эйнауди (автора музыки к фильмам «1+1», «Черный лебедь», «Я все еще здесь», «Мамочка» и других), Ханса Циммера (автор музыки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гонка», «Начало»), Макса Рихтера (автор музыки к фильму «Остров проклятых», сериалам «Оставленные», «Черное зеркало», «Табу», «Моя гениальная подруга»), композитора Олафура Арнальдса. Стоимость билета — от 900 руб.

В ресторане «Максимилианс» 7 февраля пройдет концерт автора и исполнителя песен в жанре русский шансон Дениса Мафика. В новой программе артиста прозвучат такие композиции, как «Джульетта и вор», «Чики-мони», «Мерседес», «Тигренок» и другие песни. Специальным гостем программы станет Маракеш. Стоимость билета — от 1,1 тыс. руб.

Группа "Моральный кодекс"

Группа "Моральный кодекс"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Группа "Моральный кодекс"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В киноконцертном зале «Космос» 9 февраля состоится концерт группы «Моральный кодекс», более 30 лет выступающей на российской рок-сцене. Музыкальный стиль коллектива состоит из трех основ: ироничный биг-бит, нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, часто абстрактными текстами, атональными гитарными соло и яркой манерой вокалиста. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 10 февраля состоится концерт Екатерины Гусевой «Вечер романса». «Поющая актриса», как сама себя называет артистка, выступит с ансамблем «Рапсодия Оркестра имени Осипова». В программу включены русские песни, романсы, а также песни советской эстрады. Стоимость билета — от 1,75 тыс. руб.

В Ельцин Центре 4 февраля состоится кинопоказ концерта «Курентзис: Моцарт» на итальянском языке. На Зальцбургском фестивале-2021 оркестр musicAeterna под руководством греко-российского дирижера Теодора Курентзиса исполнил сочинения Моцарта. Стоимость билета — 450 руб.

В воскресенье, 5 февраля, в Ельцин Центре состоится кинопоказ балета немецкого хореографа Джона Ноймайера «Нижинский» в рамках проекта TheatreHD. Балет был создан в Гамбурге к 50-летию знаменитого танцовщика Вацлава Нижинского. Он рассказывает о судьбе артиста, важных в его жизни людях. К балету подобрана музыка Шумана, Шопена, Римского-Корсакова и Шостаковича, костюмы по эскизам Бакста и Бенуа. Стоимость билета — 450 руб.

Сабли Златоустовской оружейной фабрики из коллекции Государственного Эрмитажа 1824 и 1822 гг.

Сабли Златоустовской оружейной фабрики из коллекции Государственного Эрмитажа 1824 и 1822 гг.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сабли Златоустовской оружейной фабрики из коллекции Государственного Эрмитажа 1824 и 1822 гг.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 5 февраля завершает работу выставка «Три века белой стали. Златоустовское украшенное оружие XIX-XX веков из музейных и частных собраний». Напомним, на выставке представлены предметы из фондов Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея Южного Урала, Городского краеведческого музея Златоуста, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, а также из частных коллекций: арсенала Златоустовской оружейной фабрики, Фонда семьи Шмотьевых и учреждения культуры Музей комплекс УГМК. Полная стоимость входного билета на выставку — 250 руб.

В библиотечном центре «Екатеринбург» 8 февраля стартует цикл лекций Елены Ратнер «Великие модельеры XX века как новый источник вдохновения». Первая лекция из цикла будет посвящена основательнице модного дома Chanel, Габриэль Бонёр Шанель. Слушатели узнают, о чем всю жизнь молчала Шанель, о ее изобретениях в одежде, стиле жизни и интерьере, а также разберут несколько актуальных лайфхаков, как выбрать качественную одежду, и узнают, на чем можно сэкономить, а на чем экономить не стоит при составлении гардероба, по мнению Шанель. Вход на лекцию свободный, по регистрации.

Подготовила Анастасия Таначева

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