РФС договорился с китайской Rigour Tech о внедрении системы определения офсайдов на матчи премьер-лиги

Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашение с китайской компанией Rigour Tech о предоставлении оборудования для виртуальной системы определения офсайдных линий (VOL). РФС планирует возобновить использование VOL на матчах Российской премьер-лиги к концу текущего сезона.

VOL является частью системы видеоповторов VAR, использование которой было включено в официальные правила игры в футбол в 2018 году. Система VOL автоматически определяет попадание футболиста в офсайд и отображает на экране VAR и в телетрансляциях виртуальную офсайдную линию.

«К концу сезона планируется ее использование на всех матчах РПЛ и телетрансляциях. На сегодняшний день виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА. После его получения она может быть использована на матчах РПЛ и в телетрансляциях»,— сообщила пресс-служба РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил пресс-службе, что сотрудничество футбольного союза с китайской компанией не будет ограничено внедрением системы VOL. «Сотрудничество с Российским футбольным союзом — это наш первый шаг. Мы готовы предложить максимально доступные условия для интеграции проекта VAR и VOL в РПЛ и Первой Лиге»,— передает пресс-служба слова председателя Rigour Tech Лю Чжэна.

Система VAR и входящая в нее VOL используется в РПЛ с сезона 2019/2020. До лета 2022 года оператором VAR в России была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd. В текущем сезоне премьер-лиги VAR обеспечивает российский провайдер Slomo, который не поддерживает VOL.

Эрдни Кагалтынов