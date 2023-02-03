Глава издательства «Умма» Асламбек Эжаев осужден на 17 лет колонии за финансирование ИГ

Второй Западный окружной военный суд приговорил главу российского издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева к 17 годам колонии и году ограничения свободы по обвинению в финансировании «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ), сообщил Следственный комитет России (СКР). Он признан виновным по статье ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Асламбек Эжаев

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Асламбек Эжаев

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Издательский дом (ИД) «Умма» (Ummah) работает в Москве с 2002 года. На сайте издательства говорится, что оно выпускает и помогает издавать другим «правильные исламские книги». Целью своей работы ИД называет выпуск «серьезной богословской литературы», чтобы «помочь верующим сформировать правильные критерии оценок самих себя и окружающих». Асламбек Эжаев является гендиректором ИД.

По версии ФСБ, господин Эжаев с 2012 года переводил ИГ деньги, которые снимал в России и перевозил в Турцию. В общей сложности он перевел на нужды организации около 34 млн руб., а также был связан с «идеологом террористов» Саидом Бурятским (один из лидеров боевиков на Северном Кавказе, убит в 2010 году), утверждает пресс-служба ведомства. ФСБ также сообщила, что «Умма» издавало в том числе и экстремистскую литературу.

Как передает SOTA, господин Эжаев отрицает свою вину. В последнем слове перед оглашением приговора он поклялся Аллахом, что не имел отношения к финансированию терроризма. 60-летний издатель считает, что 17 лет тюрьмы станут для него пожизненным приговором, поэтому он завещал своим сыновьям защитить свое честное имя.

В последнем слове Асламбек Эжаев также заявил, что дело носит заказной характер — об этом ему якобы рассказала следователь Альбина Брагинская. По его словам, 12 из 15 свидетелей по его делу были засекречены, а факт передачи денег на нужды ИГИЛ не был доказан.

В 2008 году против Асламбека Эжаева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (разжигание религиозной вражды). Поводом стало переиздание книги «Личность мусульманина», включенной в федеральный список экстремистской литературы. Господин Эжаев называл все обвинения в свой адрес необоснованными.

Подробнее о деле читайте в материале «Издателя обвинили в финансировании террористов».

Эрдни Кагалтынов