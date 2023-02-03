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Инвестор намерен вложить 150 млн рублей в производство стеклопластика в Дзержинске

«Регионально-промышленная компания» (РПК, Нижний Новгород) планирует открыть производство стеклопластиков и изделий на их основе на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Объем инвестиций оценивается в 150 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект будет реализован в несколько этапов в 2023-2030 годах. Сперва начнут работать линии по производству плоского стеклопластикового листа и рифленого листа для автомобильной и строительной отраслей.

РПК поставляет стеклопластик, клеи и герметики автомобильным заводам. «Мы готовы вырасти из поставщика в производителя, заместить часть импортной продукции, с которой сейчас возникают сложности на рынке. Наша задача – полная локализация в Нижегородской области. Это касается и производства сырья»,– сказал генеральный директор РПК Алексей Соколов.

Анастасия Еремина

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